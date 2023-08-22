الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها التدريب.. 8 نصائح للاعتناء بالكلاب الكفيفة

الكلاب
الكلاب

تملأ الحيوانات الأليفة الحياة بالسعادة، بغض النظر عن إعاقاتها الجسدية التي يمكن أن تكون مصابة بها، وهناك بعض الكلاب التي يمكن أن تكون كفيفة البصر، ويمكن تدريب الكلاب ضعاف البصر أو الكفيفة على التنقل في محيطهم بشكل مريح ويمكن توفير الأدوات التي تجعل حياتهم أكثر إرضاءً.

وحسب موقع Hindustan times فعلى سبيل المثال الكلاب التي فقدت بصرها تجد الراحة في حاسة السمع وحاسة الشم،و لا يوجد شيء يريح تلك الكلاب أكثر  من الاستماع إلى حديث اصحابها، ومنحهم أكبر قدر ممكن من الصحبة. 

ويمكن أيضًا منحهم مجموعة متنوعة من الفرص لصقل حواسهم الأخري والاعتماد عليها عن طريق التدريب على الاعتماد على حاسة الشم.

ولخلق بيئة آمنة ومأمونة لتلك الكلاب ، يمكن نقل الأثاث بحيث يمكن توفير مساحة أكبر، و من المهم التأكد من أن الكلاب ضعيفة البصر لديها أصدقاء لأن التنشئة الاجتماعية يمكن أن تساعد في ملء المزيد من الألوان في حياتهم.


وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” بعض النصائح للمساعدة على تربية الكلاب الكفيفة:

1. بيئة آمنة:
يمكن الامتناع عن نقل الأثاث في كثير من الأحيان في جميع أنحاء المنزل، حتى يعتمد الكلب على قدرته على التتقل باستخدام الذاكرة، و التأكد من حمايته من أي مخاطر محتملة ، مثل الأشياء الحادة أو السلالم المفتوحة.

2. السجاجيد ذات القوام المتنوع:
يجب التفكير في وضع السجاجيد أو الحصائر ذات القوام المتنوع في غرف مختلفة من المنزل، قد يستخدم الكلبك هذه المدخلات اللمسية لتحديد مكانه والعثور على أماكن مألوفة مثل سريره أو وعاء طعامه.

3. الاستفادة من الأصوات والروائح:
بالنسبة للكلاب العمياء ، قد تكون الألعاب التي تصدر ضوضاء مسلية، ويمكن أن تكون الروائح مفيدة أيضًا، على سبيل المثال وضع رائحة مميزة بالقرب من الباب يمكن أن يشير إلى المخارج أو المداخل.

4. التحدث إلى الكلب:
يعمل صوت أصحاب الكلاب  كمنارة لكلبهم الأعمى.د، لذلك يجب التحدث إليهم بشكل متكرر، خاصة عندما الاقتراب منهم و استخدم أوامر واضحة.

5. التدريب أمر بالغ الأهمية:
يمكن استخدام كل من التدريب بالإشارات اللمسية لتدريب الكلاب العمياء، يساعد ذلك على بناء ثقتهم ومساعدتهم في التنقل في بيئتهم بشكل كبير.

6. وضع عبارة تنبيه للناس أن الكلب كفيف:
عند الخروج للتنزه يمكن أن ينبه وضع اشارة مكتوب عليها عبارة "Blind Dog" الأشخاص إلى حالة الكلب وأنه كفيف.

7. التنشئة الاجتماعية:
قد تظهر الكلاب العمياء قلق أكبر بسبب فقدانهم للبصر، لذلك يجب أدخال مواقع جديدة وحيوانات أخرى لهم تدريجيًا لضمان تفاعلات صحية من جانبهم.

8. الفحوصات البيطرية الروتينية ضرورية:
يجب الذهاب بالكلاب الكفيفة الى الطبيب الدوري بشكل دوري والتأكد من أن سمعهم وحاستهم في الشم في أفضل حالاتهم لأنه عندما تضعف إحدى الحواس ، تصبح الحواس الأخرى أكثر حدة.

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