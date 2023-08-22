هل ستزيح "بريكس" أمريكا من قمة اقتصادات العالم؟.. موفد القاهرة الإخبارية يجيب

قال أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرج، إننا في اليوم الأول لقمة "بريكس" التي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 40 دولة، وربما اكتمل وصول الرؤساء المشاركين منهم رئيس الوزراء الكندي، ورئيس جنوب إفريقيا، والرئيس الصيني، وغيرهما.

وأضاف بشتو، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا سنشهد اجتماعا على مستوى رؤساء الدول، كما أشار بعض الصحف إلى أن هذه القمة ليس كما سابقتها من قمم "بريكس"، فهي ستكون فارقة في عمل "بريكس"، خاصة التعاون الذي يتنامى بناءً على هذه القمة.

إزاحة الولايات المتحدة عن مكانتها الاقتصادية

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرج، أن هناك رغبة من بعض الدول في إزاحة الولايات المتحدة عن مكانتها الاقتصادية كأول اقتصاد في العالم، وإلغاء الدولرة حول العالم، وهناك تخوفات غربية مما يحدث في جوهانسبرج حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وأردف: الصحفية ذكرت أن هناك بعض الدول التي استغنت عن استخدام الدولار بالفعل، كما تفعل الأرجنتين، وربما ينظر في هذه القمة على أن هناك أحلاما مؤجلة كإصدار عملة واحدة لدول "البريكس".

ولفت موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرج، إلى أن هناك الكثير من المناحي الاقتصادية التي يجب العمل فيها مثل القطاع البنكي، وتسهيل التعاملات البنكية، وتفعيل دور بنك التنمية الخاص بـ"بريكس"، وتقديم مساعدات تنموية لعدد من الدول، وغيرهما.