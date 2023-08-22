تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى القناطر الخيرية

قرر قاضي المعارضات في محكمة القناطر الخيرية الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن قام المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب المبرح والطعن بالسكين أثناء مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة، وتوفيت فيما بعد.

وأدلت والدة المجني عليها بشهادتها خلال التحقيقات، مؤكدة أن ابنتها كانت تتعرض للاعتداءات المستمرة من قبل زوجها بسبب خلافاتهما المستمرة، وأن المتهم كان يتعدى عليها بالضرب بسبب مصاريف المنزل ومتطلبات أطفالهما. وطالبت بإعدام المتهم وأخذ حق ابنتها بالقصاص العادل.

وأكدت شقيقة المجني عليها أن المتهم اتصل بها في يوم الجريمة وأخبرها بأن شقيقتها مرمية على الأرض وأصيبت بجروح خطيرة. وعندما حضرت لإسعافها، تعرضت هي الأخرى للاعتداء من قبل المتهم.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات وتوفيت في المستشفى. وبعد التحقيقات، تبين أن زوج المتوفاة هو المتهم الذي اعتدى عليها وأودى بحياتها.

عقوبة القتل في القانون

تتضمن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات أن الفاعل الذي يرتكب جريمة القتل العمد يحكم عليه بالإعدام إذا ارتكب جريمة أخرى متصلة بها خلال فترة قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القاتل العمد في هذه الحالة وجود ثلاثة شروط، ألا وهي ارتكاب جناية قتل عمد تامة الأركان، وارتكاب جناية أخرى، ووجود رابط زمني بين الجريمتين. يعود سبب التشديد في هذه الحالة إلى خطورة شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل ويتورط في جرائم أخرى في فترة قصيرة. ويفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل تامة الأركان.

ولا ينطبق هذا الظرف إذا توقفت جناية القتل عند حد الشروع.