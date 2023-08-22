تاليسكا يقترب من الرحيل عن النصر السعودى

اقترب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر السعودي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



ويلعب تاليسكا ضمن صفوف فريق النصر منذ انتقاله من فريق جوانزو الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.



النصر يقترب من فسخ عقد أنديرسون تاليسكا





وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن النصر قد يفسخ عقد تاليسكا خلال الأيام المقبلة، لأن قواعد الاتحاد الآسيوي تسمح لكل فريق بوجود 5 لاعبين فقط يلعبون في دوري أبطال آسيا ليسوا من مواليد آسيا.

وشارك تاليسكا في 7 مباريات بقميص فريق النصر منذ بداية الموسم الجاري، من بينها 6 مباريات في البطولة العربية ومباراة واحدة في دوري روشن للمحترفين؛ وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.



وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يفضل النصر كريستيانو رونالدو وساديو ماني ولويس فوفانا، ومارسيلو بروزوفيتش، وأليكس تيليس.

مسيرة تاليسكا الاحترافية

وبدأ تاليسكا مسيرته ضمن صفوف رديف نادي باهيا البرازيلي وصعد للفريق الأول في يناير 2013، وانتقل من الفريق لصفوف بنفيكا في صيف عام 2014 وقضى موسمين مع النادي ثم أعير لنادي بشكتاش التركي في صيف 2016 لمدة موسمين وعاد للنادي ثم انتقل لنادي إيفرجراند الصيني معارًا من صيف 2018 وحتى شتاء العام نفسه ثم أتم انتقاله للنادي بشكل نهائي في يناير 2019، وقضى موسمين مع النادي قبل الانتقال لفريق النصر.

ويحتل النصر المركز الـ15 في ترتيب بطولة دوري روشن، بعد مرور جولة واحدة على انطلاق البطولة وخسارة مباراته ضد التعاون بهدفين دون رد.