الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة الثلاثية تتسلم مهام عملها بنادى الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عملها بشكل رسمي، بعدما حضرت إلى مقر النادي اليوم الثلاثاء، من أجل تسلم النادي بصورة رسمية من الجهة الإدارية، وبدء مهام عملها.

ويتواجد حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وأيمن أبوسريع، مدير النشاط الرياضي، في مقر القلعة البيضاء خلال إجراءات التسليم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميًا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك، وتضم اللجنة المؤقتة لتسيير شئون الزمالك كلًا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرًا تنفيذيًا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا.

- أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرًا للنشاط الرياضي.

وتشهد الساعات المقبلة عقد اجتماع عاجل بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اللجنة الثلاثية التي ستتولى إدارة القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

واتفق كارلوس أوسوريو مع عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجهيز الملفات التي سيناقشها مع اللجنة الثلاثية التي ستدير النادي خلال الفترة المقبلة.

وجهز عبدالواحد السيد العديد من الملفات، والتي تتعلق بفترة الإعداد للموسم الجديد ومستحقات اللاعبين ورفع القيد، والعديد من الأمور الخاصة بملف كرة القدم.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية منذ انتهاء مشاركتهم في البطولة العربية، بعد حصولهم على المركز الثالث.

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