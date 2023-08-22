"حجازي": استبعاد المدارس الخاضعة لصيانة شاملة قبل العام الدراسي

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور رضا حجازي، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبدالله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات علي مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جاء الاجتماع لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، بضرورة مواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها.

وشدد وزير التربية والتعليم، على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

30 سبتمبر 2023 بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، كما يتم البدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.