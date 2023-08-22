الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة dmc ترصد الاستعدادات لحفل نجوم الطرب الشعبى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة dmc، الاستعدادات لحفل نجوم الطرب الشعبي بمهرجان العلمين الجديدة، قائلة: إن اليوم يشهد ليلة ساحرة من عروض التراث الشعبي، حيث يشارك 4 فرق تراثية من بورسعيد والإسكندرية وسوهاج والمنيا.

وأضافت الدسوقي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء يشهد سهرة من مسرح الشارع والذي يشهد عروضا فنية لـ عبد الحليم حافظ وشادية عن طريق عرائس الماريونت، والتي يقدمون خلالها أغاني الزمن الجميل.

وتابعت: هذه العروض ما زالت تجذب الأطفال والكبار حتى وقتنا هذا، خاصة أن الناس مرتبطة بالفن المصري الأصيل، والطرب لفناني مصر العظماء.

العلمين تستقبل مهرجان الدراما فى نسخته الثانية

ولفتت إلى أن يوم الخميس يشهد استقبال العلمين لمهرجان الدراما في نسخته الثانية، وهذه النسخة ستكون استثنائية، ويتم الاحتفال بها تحت شعار "60 سنة دراما"، وأيضًا حفل للمطرب الشعبي محمود الليثي، والفنان مسلم، والمطرب محمد عدوية.

وأردفت: يوم الجمعة يشهد حفلا لمطرب الراب العالمي "راس"، وختامًا يوم السبت ستشهد حفل لفرقة "كايروكي".

العلمين مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين حفل نجوم الطرب الشعبي مراسلة dmc ترصد

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