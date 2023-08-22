الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: لافروف وصل نيابة عن بوتين للمشاركة في قمة "بريكس"

لافروف
لافروف

كشف الإعلامي أحمد بشتو، آخر استعدادات قمة مجموعة بريكس الـ15 في جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرج.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف وصل منذ قليل، إلى جوهانسبرج للمشاركة في قمة بريكس الـ 15 ممثلا عضو المؤسس لهذا التكتل بديلا عن رئيسه فلاديمير بوتين الذي تعذر حضوره ومشاركته في هذه القمة بتوافق مع الدولة المنظمة.

وتابع أنه منذ قليل بدأت الاجتماعات التمهيدية الخاصة بمسئولي الزراعة في دول الـ"بريكس"، ثم اجتماع البنوك المركزية لمناقشة التطورات العمل البنكي بين دول المجموعة، منوها أن الاجتماعات الأبرز قبل إنطلاق القمة اجتماعات رؤساء دول التكتل رئيس جنوب أفريقيا والبرازيلي ورئيس وزارء الهندي ووزير الخارجية الروسي تمهيدا لاجتماعات قادمة خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الإذاعات المحلية الجنوب إفريقية منذ إعلان توقيت القمة حتى الآن ولا حديث لها إلا عن "بريكس" وما ستخرج عنه والملفات تناقشها والآمال المنعقدة على هذه القمة في إعلاء الصوت الأفريقي من جانب، وإعلاء صوت الدول الأخرى التي تسعى إلى عدالة اقتصادية حول العالم.

جنوب أفريقيا مجموعة بريكس قمة مجموعة بريكس قمة مجموعة بريكس الـ15 جوهانسبرج وزير خارجية روسيا روسيا فلاديمير بوتين

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