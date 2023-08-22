الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط تجتمع مع القابضة للمياه لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتماعا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصرى لتعزيز الأداء الخدمى بها.

 

رئيس شركة مياه الشرب: حياة كريمة استهدفت 7 مراكز بأسيوط


حيث صرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة أن المرحلة الأولى للمبادرة استهدفت عدد (7) مراكز بمحافظة أسيوط توجه العمل فيها لعدد 149 قرية ريفية شملت تلك التوجهات عمل توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 535 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة اسفل خطة الرصف بطول 250كم ، وشراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 202 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 45 كم شبكات صرف صحي للمناطق المحرومة، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز ، ودق عدد 27 بئر ارتوازي ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري والتي خصصت 2.7 مليار جنيها لمحافظة أسيوط.


وأوضح رئيس الشركة  أن المبادرة نجحت فى إحراز تقدم كبير على مستوى كافة المراكز الجارى العمل بها، محفزا أبناء الشركة القائمين على العمل بضرورة دفع عجلة العمل لإنجاز الأعمال المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية دون ادخار أي جهد لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي وتحقق الاستفادة المرجوة.


كما تابع خلال الاجتماع اعمال التصميمات بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع الشركة التابعة.

 

وأشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب علي استمرار العمل بجميع المواقع لانهاء الاعمال بكافة المشروعات طبقا للتعليمات والموقف الزمني والمواصفات الفنية.

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الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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