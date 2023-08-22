مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بإمبابة

لقى 2 مصرعهما وأصيب ثالث بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، في حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية، بمنطقة إمبابة.



كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بكوبري أحمد عرابي في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين توك توك، ودراجة بخارية، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر.



تم نقل الضحايا لمستشفى إمبابة العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع قائد دراجة بخارية اصطدم مع جرار زراعي بالقليوبية

كان لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في اصطدام مع جرار زراعي بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على الجرار الزراعي وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل بلاغ بحادث مروري

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الدكتور مقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



انتقال أجهزة الأمن

على الفور انتقل رجال مباحث شبين القناطر وضباط المرور لإجراء المعاينات والفحص، وتبين من الفحص تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي، أمام قرية طحانوب، وأسفرت المعاينات عن مصرع قائد الأولى، وعقب الانتهاء من إجراء المعاينات قام رجال المرور بإزالة آثار الحادث.



حملات مرورية متنوعة بالشوارع وفي الميادين

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوزارة الداخلية تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.