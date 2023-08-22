الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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تحقيقات ومتابعات

الحُزن يكسر القلب والضحكات تُداويه.. نصائح هامة من الدكتور جمال شعبان (فيديو)

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

حذّر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من خطورة الحزن على القلب والحالة الصحية بشكل عام، مؤكدًا في الوقت ذاته على الفوائد الكبيرة التي تعود للقلب نتيجة الضحكات بصوت عالٍ وبدون تصنع.

الحزن  يتسبب في مشاكل القلب والقولون والضغط والعين

وأضاف "شعبان" لـ "الدستور": الحزن يُؤثر على القلب.. الحُزن يرفع الضغط.. الحُزن يؤدي للإصابة بالقولون العصبي.. الحُزن يؤدي إلى أورام، وكما أخبرنا القرآن أنه تسبب في إصابة سيدنا يعقوب بالمياه البيضاء في العين كما قالت ذُكر في الآية القرآنية (وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ)، فالحُزن من المُمكن أن يُسبب "عتامة" في القرنية، و"عتامة" في عدسة العين.. فالحزن قاسم مشترك في أمراض كثيرة، لذا؛ فإن وصيتي الدائمة ألا نحزن، و"الهاشتاج" اليومي ليّ "متزعلوش"، ووصية القرآن (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا).

د. جمال شعبان: الضحكات تسبب أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الحالة الصحية وتوّسع الشرايين التاجية

وعن الأثر الإيجابي للضحكات على تحسين الحالة الصحية، قال الدكتور جمال شعبان إن "الضحك بدون تصنُع.. بقهقهة خصوصًا وصوت عالي، حيث أنها تُساعد على إفراز مادة تُوسع الشرايين التاجية.. والحياة جميلة، والابتسامة سهلة وليست مُكلفة".

عميد معهد القلب السابق: علينا التكيُف مع الحزن واحتواء الصدمات في الحياة

وتابع عميد معهد القلب السابق: مشكلة الناس أنهم يظنون أننا نعيش في الجنة ولا يوجد تعب.. لا؛ هناك تعب ومصاعب وشدائد.. هناك يوم حلو وآخر مُر.. هناك ابتسامات.. لابد أن تتكيف مع كل ظروف الحياة.. ورسالتي اليومية للناس "متزعلوش".. أي لا نُبالغ في الحزن، فالحزن ليس له مُفتاح نضغط عليه فنُلغيه، لكن علينا أن نتكيف معه ونحتويه، واحتواء الصدمات في الحياة.. بالصبر.. (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ).

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