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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان والفنان محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، بعد الدعوة التي وجهها الطبيب للفنان بالتبرع من أجل مرضى القلب.

كان «شعبان» قد نشر صورة الفنان رمضان وبجواره مبلغ كبير من عملة الدولارات، وطالبه بالتبرع من أجل مرضى القلب الذين يعانون من مخاطر السكتة القلبية، ويحتاجون أجهزة غالية الثمن.

منشور عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على فيسبوك، رد عليه «رمضان» بتعليق يرحب بالفكرة، مطالبًا برقم هاتف الدكتور جمال شعبان للتواصل معه بشأن هذه المبادرة.

وبعد يومين فقط، نشر الطبيب الشهير صورة تجمعه برمضان، وكتب عليها: بشائر الخير.. وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة، خاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب، والمعرضة لخطر السكتة القلبية.. بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة، والتي تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.. وأول الغيث قطرة.

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