الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

وزير التعليم
وزير التعليم

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبدالله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وذلك لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ورحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيرًا إلى أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، موجها بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

وشدد الوزير على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

كما وجه الوزير بمواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددا على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

توجيهات لمديري المدارس

كما شدد الوزير على توجيه مديري المدارس بتخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

ووجه الوزير كذلك بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

وفي إطار متصل، وجه الدكتور رضا حجازي بعقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشآت التعليمية.

كما وجه بضرورة إتاحة دليل الصيانة، البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة علي موقع الوزارة وسرعة قيام كل مدير فرع من أفرع الأبنية التعليمية على مستوى المحافظات بعقد ورش عمل على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لنشر ما يتضمنه الدليل، وبالإضافة لذلك، وجه الوزير بالتأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب، فضلا عن التأكيد علي إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس.

من جهته، أشار اللواء يسرى عبدالله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى أنه تم تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر، كما تمت الصيانة العاجلة لعدد ٦٢١ مدرسة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ١٣٥٧ مدرسة، فضلا عن فحص المدارس التى مر عليها ١٥ عاما وجار العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي بها في ضوء فحص ١٩ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

استعدادا للعام الدراسى الجديد التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم إستعدادا للعام الدراسى أبنية التعليمية

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