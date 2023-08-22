الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بداية مبشرة.. فضية وبرونزية لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت بعثة مصر لرفع الاثقال البارالمبي على ميداليتين فى بداية منافسات بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى .

حيث حصل اللاعب هادي صموئيل بطل منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على الميدالية الفضية وزن 49 كجم فيما حصل اللاعب محمد فتحى على الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم .

ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين، يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم، بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

نادية فكري وشعبان الدسوقي حملا العلم المصري في حفل الافتتاح  

يستعد أبطال منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي لافتتاح مشاركتهم في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بدبي والتي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري.

ويبدأ منتخبنا مشاركاته في البطولة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الثلث صباحا بتوقيت القاهرة ، حيث يلعب ثنائي الناشئين  محمد فتحي وهادي صموئيل فى منافسات وزن ٤٩ كجم ،   تحت إشراف محمد عزت مدرب منتخب الناشئين  و عماد بهجت.

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم أمس، و حمل الثنائى نادية فكري وشعبان الدسوقي لاعبا منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، العلم المصري في طابور العرض خلال حفل الافتتاح  .

وتقام هذه البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الهمم، ويشارك في البطولة 90 دولة. و بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات أعقبه طابور عرض الدول المشاركة، كما شهد الحفل رفع علم اللجنة الدولية  لرفع الأثقال البارالمبي.

واستقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي على قائمة المنتخب المشاركة في البطولة والتي تضم 19 لاعبا ولاعبة : 8 لاعبات هن : ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

و 7 لاعبين هم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”، بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم  عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

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الاثقال البارالمبي احمد مصطفى البرونزية البارالمبي المنتخب المصري الميدالية الفضية أمانى الدسوقى

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