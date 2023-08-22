الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذي لحياة كريمة تكشف تفاصيل مبادرة "خطى" لخدمة ذوي الهمم

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل عن  مبادرة "خطى" لخدمة ذوي الهمم، قائلة: "أنها تأتي ضمن أهداف المؤسسة بالتكافل والتدخل السريع والمستمر لمساندة المواطنين الأكثر احتياجا"، موضحة أن التقديم للمبادرة بسيط جدا سواء عن طريق المكاتب الموجودة بالمحافظات أو التواصل مع المتطوعين أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضافت "فخري" في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك قاعدة بيانات كبيرة لدى مبادرة خطى مما يسهل على القائمين التأكد من استحقاق الطالبين للمساعدة، ثم يتم المراجعة مع المحافظة الخاصة بكل حالة للتأكد من عدم وجود ازدواجية في الحصول على المساعدة ثم عمل احتفالية صغيرة في كل محافظة لتسليم الكراسي لذوي الهمم.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من مبادرة خطى تشمل ٣ محافظات هم المنوفية والاقصر وسوهاج، وتتضمن ألف كرسي متحرك، عادي وكهربائي والمرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها مع بداية الشهر المقبل.

ؤسسة حياة كريمة إكسترا نيوز” الأكثر احتياجا التواصل الاجتماعي التدخل السريع الشهر المقبل المرحلة الثانية المواطنين الأكثر احتياجا

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