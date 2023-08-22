بعد قليل.. انطلاق اجتماعات قمة مجموعة دول "بريكس" بمشاركة 40 دولة

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن انطلاق اجتماعات قمة مجموعة دول "بريكس"، بعد قليل، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بدءًا من اليوم وحتى 24 أغسطس الجاري.

وتسعى قمة "بريكس" لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، لمناقشة ملفات مهمة وعلى رأسها كيفية انضمام 23 دولة جديدة والتوسع، وطرح عملة جديدة، والعلاقات السياسية والجيوسياسية للبلاد.

كما تناقش توحيد العملة للتبادل التجاري بها بدون اللجوء للدولار، حيث شهد شهر فبراير عام 2022 حتى فبراير 2023 تضاعف 2.5% من الاحتياط العالمي من الدولار لصالح اليوان الصيني.

ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

ويأتي ذلك بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.