مصرع شاب فى حادث سير بالقليوبية

شهد طريق "شبين القناطر– قليوب" بمحافظة القليوبية حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الدكتور مقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعي أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفي.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى "ك. م. ك"، 23 سنة، وتحفظت القوة الأمنية الدراجة والجرار وقائده، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.