الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فايق يخوض تحديا جديدا فى كوريا بشرب المياه المعالجة من التلوث

برنامج لوغاريتم
برنامج لوغاريتم

يخوض الإعلامي أحمد فايق تحديا جديدا في الحلقة الجديدة من برنامج “لوغاريتم” على شاشة dmc. 

ويتساءل خلال الحلقة هل جربت تعيش عيشة أهل كوريا، تأكل الطماطم باعتبارها فاكهة، والأرز هو وجبة الإفطار والغداء والعشاء ويصنعون منه الكيكة أيضا، ليقوم أحمد فايق في لوغاريتم بكل ذلك، من أجل فك الشفرة الكورية، وزاد عليها بتجربة شرب مياه معالجة من الملوثات، مع ضيفه د.عمرو ماضي الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، والمصنف رقم 2 في تخصصه بين الكوريين، في ابتكار مواد تعالج المياه الملوثة.. والحاصل على 5 براءات اختراع من 3 قارات حول العالم، أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

واستعرض فايق الفوارق بين المصري والكوري، من حيث الطموح والقدرة على التحمل وامتلاك الخيال وحب المعرفة والعلم، واستعرض في جولته داخل الأسواق الشعبية في كوريا حجم التشابه بينها وبين حواري مصر وأسواقها الشعبية، واكتشف وجود أكلة الكوارع في الأسواق الشعبية الكورية، واستعرض أبلكيشن يسهل عليه الترجمة الفورية للغة الكورية لتسهيل التعامل في السوق الشعبية الكورية.

وخاض فايق تجربة معملية صعبة، مع د.عمرو ماضي، إذ خاض محاكاة داخل المعمل لطريقة معالجة المياه الملوثة، و هو تخصص د.عمرو، الذي نشر حول عشرات من الأبحاث في كبرى المجلات العملية ذات معامل التأثير القوية، و تابع فايق خطوات المعالجة منذ فصل الملوثات و حتى تنقية المياه بصورة تامة، لدرجة أنه شرب كوبا من المياه المعالجة من الملوثات.

"لوغاريتم" يذاع أسبوعيا الثلاثاء على منصة واتش ات، والجمعة الساعة 7 مساء على dmc و يرأس تحريره شيماء البرديني ومن إخراج سامي أبوالخير. 

ويُعرض برنامج «لوغاريتم» على قناة «DMC»، السابعة مساء الجمعة أسبوعيًا، و من خلاله يزور الإعلامى أحمد فايق عددًا من البلدان حول العالم، بهدف البحث عن العلماء و المتفوقين المصريين، ومعرفة قصص كفاحهم.

لوغاريتم برنامج لوغاريتم أحمد فايق الاعلامي احمد فايق DMC

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