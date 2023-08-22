الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة دور ثان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة دور ثان الامتحان فى مادة الاقتصاد باللجنة الأولى، في رابع أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

ومن المقرر وفقًا للجدول المعلن أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء باللجنة الثانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان السبت الماضي، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والإستاتيكا.

الثانوية العامة 2022 2023 الاحصاء الثانوية العامة 2022 المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقي من جدول امتحانات الثانوية اللغة الاجنبية الاولى الكيمياء والجغرافيا الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثاني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

إيداع جثة ضحية "مشاجرة كشتمنة" بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-8-2023

كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز "جيسوم" بخليج السويس

عميد "آثار القاهرة" السابق: الجامع الأقمر صاحب أقدم واجهة حجرية (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟