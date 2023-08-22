بدء امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة دور ثان

بدأ اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة دور ثان الامتحان فى مادة الاقتصاد باللجنة الأولى، في رابع أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

ومن المقرر وفقًا للجدول المعلن أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء باللجنة الثانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان السبت الماضي، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والإستاتيكا.