الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يناقش نسب تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية تمهيداً لإنهاء الرصف

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي بديوان مركز ومدينة سيوة بحضور  المهندسة معالي حسنين مدير أعمال بالجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بسيوة والعميد ايهاب فطيم مدير شركة المياه والصرف الصحي فرع سيوة، والمهندس بشير عبدالرحمن مدير سنترال سيوة وممثل الإدارة الهندسية بالمركز وممثل هندسة كهرباء سيوة والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم مناقشة عدة موضوعات متعلقة بنسب تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية تمهيداً لإنهاء أعمال الرصف الاسفلتي لعدد ثلاث محاور رئيسية داخل المدينة بعد الانتهاء من أعمال رصف طبقة الأساس.  

  وأضاف أنه تم التنسيق بين الشركة المنفذة للأعمال والإدارات التنفيذية المعنية ومجلس المدينة لإنهاء أعمال الصيانة الجارية لكابلات الشركة المصرية للاتصالات ( سنترال سيوة) بشارع أنور السادات وتحديد موعد لإنهاء أعمال الوصلات المنزلية وكذا جميع الاعمال الخاصه بشركه الكهرباء وسنترال سيوه. 

وأكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة على ضرورة متابعة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية لظهورها بالمظهر اللائق وبكفاءة عالية وفي التوقيتات المحددة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية بنطاق مركز ومدينة سيوة واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن و المراكز بمحافظة مطروح.

اجتماع تنسيقي اعمال الصيانة أعمال الرصف الرصف الأسفلتي الشركة المصرية للاتصالات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رئيس مدينة سيوة

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