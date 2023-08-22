الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عميد "آثار القاهرة" السابق: الجامع الأقمر صاحب أقدم واجهة حجرية (فيديو)

الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة السابق

قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية آثار القاهرة السابق وخبير التراث، إن الجامع الأقمر لا يوجد في شارع النحاسين كما هو شائع، وإنما يوجد في شارع الشماعين، ويليه شارع الدجاجين، لافتًا إلى أن هذا الجامع أنشأ عام 519 هجريًا، و525 ميلاديًا.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمي ووزيره المأمون البطائحي أمر بإنشائه، وهو أقدم واجهة حجرية باقية للآن، لأن البناء بالحجر كان موجودًا قبل الجامع.

الجامع صُمم وفق التراث العربي التقليدي

وأوضح عميد كلية آثار القاهرة السابق وخبير التراث أن هذا الجامع صمم وفق التراث العربي التقليدي في صورته المصرية، وبه ثلاثة أروقة أهمها الرواق الأول وهو الذي يلي جدار القبلة، ويتوسطه المحراب وبجواره المنبر، منوهًا بأنه أصبح غير موجود الآن.

ولفت إلى أن الجامع به أشياء كثيرة جدًا، أهمها الواجهة الحجرية الموجودة بالتقسيم الثلاثي الخاص بها، مشيرًا إلى أن هذه الواجهة مهمة، لأن الجامع كان مناسقًا للقصر الشرقي الكبير، ولا يفصله عن هذا الجامع سوى ممر ضيق، وبالتالي الجامع أصبح في قلب الطقوس الاحتفالية لمدينة القاهرة.

وأشار عميد كلية آثار القاهرة السابق وخبير التراث إلى أن هذه الطقوس أحياها المأمون البطائحي، وبالتالي هذه الواجهة تعكس التطورات التي أدخلها "المأمون"، والتي تتماثل مع زخارف واجهة القصر الشرقي، وتتوافق مع الإصلاحات التي أدخلها على الاحتفالات الفاطمية كما هو الحال في شكل الحلية الدائرية التي تثبت شكل الدينار الفاطمي عام 516 هجريًا.

الجامع الأقمر أقدم واجهة حجرية صاحب عميد آثار القاهرة السابق آثار القاهرة الدكتور محمد حمزة

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