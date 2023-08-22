الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": إعدام سيد قطب هو ما أعطى له القداسة

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن ما كتبه سيد قطب في تفسير  "في ظلال القرآن" أرى أنه اجتهاد في كتابه، لكن غلبت عليه الإنشائية والمحسنات البديعية أكثر من التفسير المتقن المحكم للقرآن الكريم، وبالتالي فقد كتب بلا منهج ولا أدوات. 

وأضاف رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن بعض مثقفي الإخوان يقرون بذلك أيضا، حيث قدم سيد قطب كتابا إنشائيا، لافتا إلى أن الذي أعطى لميراث سيد قطب تلك القداسة هي نهاية سيد قطب وإعدامه، وقد يكون للنظام الناصري مبرراته وأسبابه لكن حدث الإعدام لسيد قطب أعطى قداسة  للفكر الذي لم يكن يوزن بمثقال.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اعدام سيد قطب عبدالناصر الإخوان برنامج الشاهد دكتور رفعت سيد أحمد

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