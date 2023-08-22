الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": عبدالناصر أعطى مساحة من الحرية لسيد قطب فى السجن

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ورفعت سيد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه قد تم الإفراج عن العشرات من معتقلي الإخوان تباعًا في الحقبة الناصرية، ومنهم سيد قطب الذي كوّن تنظيما بمجرد الإفراج عنه.

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان هي من وضعت فكرة إقصاء المختلف بالقتل، وكذلك الإمعان في الانتقام، لافتًا إلى أنه بعد عام 1954 سيد قطب كان موجودًا في السجن وخرج، ومعظم كتابات سيد قطب تمت كتابتها في السجن، بما يعني أنه كان متروك له المساحة، فكيف له إذا كان يتعرض للتعذيب أن يكتب ويؤلف، وبعد خروجه كوّن تنظيما آخر. 

وأوضح أن عام 1965 كان كاشفًا أكثر من عام 1954م، لافتًا إلى أن المبدع وحيد حامد عندما عمل الجزء الثاني من الإخوان، وجاء مشهد  الفنان الذي جسد شخصية سيد قطب وهو الفنان محمد فهيم، فإن مساحة الحرية التي رأيناها أمامنا والتي أعطيت لسيد قطب آنذاك وزيارات أخته إليه، تكشف أن الأمر لم يكن بنفس الصورة التي تم تصديرها إلينا في السبعينات والثمانينات عن مجازر وتعذيب وقتل إلخ، مؤكدًا أن الإخوان أنفسهم لم يعترضوا على هذه المساحة من الحرية التي ظهرت في المسلسل حيث أشادوا ببعض الوقفات به. 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد الإعلامي محمد الباز الإخوان سيد قطب محمد فهيم برنامج الشاهد جمال عبدالناصر

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