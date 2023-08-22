الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفعت سيد يكشف لـ"الشاهد" مصادر تمويل الإخوان عند التأسيس

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان كانوا يسيرون وفق منهج استخدام العنف ضد الآخر المصري والسياسي، وعدم استبدال هذا الخلاف بالحوار أو عن طريق اللجوء للقضاء، وهذه هي عقيدة الإخوان التي لمعت بذورها في كتابات الإخواني حسن البنا أواخر الثلاثينيات، ثم تم تأصيلها من خلال الفعل المسلح خلال فترة الأربعينات، وبعد ذلك اكتملت هذه العقيدة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جرائم الإخوان


وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تحرير الحدث وقراءته قراءة موضوعية يشير إلى أن هناك أصابع وأدوار خارحية كان لها تأثير واضح في تأسيس جماعة الإخوان عن طريق التمويل، معبرًا: "نعلم جميعًا كمؤرخين الدور البريطاني من خلال شركة التأسيس في قناة السويس في تمويل الإخوان بمبلغ تأسيسي ضخم، وهذه الأصابع البريطانية في تأسيس الجماعة ليست لوجه الله، وكان هدف التمويل البريطاني تفرقة الهلال والصليب".

 يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد أحمد الإخوان الشاهد اكسترا نيوز الباز

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الحدود الدنيا للشعبة العلمية للقبول بالكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": عبدالناصر أعطى مساحة من الحرية لسيد قطب فى السجن

رئيس "اتصالات النواب": "حياة كريمة" أدخلت منظومة التحول الرقمى لـ1500 قرية

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية لتنسيق 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟