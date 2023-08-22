رفعت سيد يكشف لـ"الشاهد" مصادر تمويل الإخوان عند التأسيس

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان كانوا يسيرون وفق منهج استخدام العنف ضد الآخر المصري والسياسي، وعدم استبدال هذا الخلاف بالحوار أو عن طريق اللجوء للقضاء، وهذه هي عقيدة الإخوان التي لمعت بذورها في كتابات الإخواني حسن البنا أواخر الثلاثينيات، ثم تم تأصيلها من خلال الفعل المسلح خلال فترة الأربعينات، وبعد ذلك اكتملت هذه العقيدة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جرائم الإخوان



وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تحرير الحدث وقراءته قراءة موضوعية يشير إلى أن هناك أصابع وأدوار خارحية كان لها تأثير واضح في تأسيس جماعة الإخوان عن طريق التمويل، معبرًا: "نعلم جميعًا كمؤرخين الدور البريطاني من خلال شركة التأسيس في قناة السويس في تمويل الإخوان بمبلغ تأسيسي ضخم، وهذه الأصابع البريطانية في تأسيس الجماعة ليست لوجه الله، وكان هدف التمويل البريطاني تفرقة الهلال والصليب".

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .