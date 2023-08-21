ردًا على شائعة وفاة ابنتها.. سهير شلبي: «عاوزة حقي»

اعربت الإعلامية سهير شلبي عن غضبها الشديد ممن يروجون الشائعات لتحقيق الشهرة وتصدر “الترند” على حساب سمعة ونفسية المواطنين.

وعلقت على تداول شائعة حول وفاة نجلتها، قائلًة:" الحمد الله على كل حال وحسبي الله ونعم الوكيل".

ابنة سهير شلبي

وأكدت الفنانة سهير شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن اللذين قاموا بنشر هذه الشائعة اثنين مزيفيين وقاموا بحذف حساباتهم الرسمية من جميع منصات التواصل الاجتماعي، معبرة:" واحدة منتحلة اسم منى خليل، وواحدة منتحلة اسمي أنا، هم من قاموا بنشر هذه الشائعة".

وطالبت في نهاية الحديث مباحث الانترنت بالعثور على هذه الشخصيات المزيفة:" مش قادرة أوصف كم الهلع اللي تعرضنا له بسبب هذه الشائعة".

وتابعت:" بطالب المباحث ياخدوا حقي أنا وبنتي، مش كفاية بنتي تعبانة وعاملة عملية ولسه مريضة كمان نأذيها بشائعة وفاتها".

شائعة وفاة شيرين الشايب

وفي السياق ذاته، قالت الإعلامية شيرين الشايب، إن شائعة وفاتها تسببت في هلع والدتها الإعلامية القديرة سهير شلبي، موضحة:" صحيت لقيت ماما بتتصل تتأكد أن عايشة ولا لأ".