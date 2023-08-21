الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن فرص للشباب حتى 40 عاما

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل جديدة للشباب من 20 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالدقهلية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 20 منسق ممرات، و10 خدمات معاونة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنصورة، الدقهلية، أو الاتصال على 01010414710، والتواصل مع المدير المسئول مديحة محمد.

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