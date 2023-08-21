الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاج الدين: عصر الكمامات لن ينتهى ومتحور EG.5 يتميز بسرعة انتشاره

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لا يوجد ما يستوجب العودة للماضي، لكن الكمامة عصرها لن ينتهي وكورونا لم تنته، مؤكدًا أننا لسنا في حالة موجة جديدة من الوباء.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن وباء كورونا لن ينتهي لأنها أصبحت جزءا من الفيروسات التنفسية السائدة في كل العالم، وهذه الفيروسات متعددة وكلها يحدث فيها متحورات ولدينا مئات المتحورات لكورونا في الفترة الماضية.

أشار إلى أن المتحور الجديد EG.5، الذي انتشر في العالم كان متوقعًا وليس جديدًا، وما يميز هذا المتحور هو سرعة انتشاره، ويوجد أعداد كبيرة في بعض الدول وهذا متوقع بما أنه أكثر انتشارًا فإنه يكون أكثرعدوى، مؤكدًا أن هذه الحالات بعضها لديها الفيروس ولا يوجد أعراض ولكنها معدية، وحالات أخرى الأعراض بسيطة وهى نسبة كبيرة وحالات تكون أكثر حدة ولكن لم يرصد زيادة في الوفيات نتيجة هذه الإصابات.

محمد عوض تاج الدين الكمامة صرها كورونا المتحور الجديد EG 5 سرعة انتشاره

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