الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد القومسيون الطبي ويوجه بزيادة عدد الأطباء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات وهيام منشاوي مدير إدارة المعامل، القومسيون الطبي؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والوقوف على الانضباط الإدارى للعاملين وذلك بحضور الدكتورة نشوى عرفة مديرة القومسيون الطبي. 

وعقد "سالم" جلسة حوارية مكبرة بحضور دكتوره نشوى عرفة مديرة القومسيون الطبى والعاملين به ولجنة المرور وتم مناقشة بعض الملاحظات ووضع حلول سريعة لتلافيها وتقديم الاقتراحات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين موجها بزيادة عدد الأطباء فى تخصصات العظام والعلاج الطبيعي والرمد لتقديم أفضل الخدمات لأهالي مطروح.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية جيدة ومتكاملة لمواطني المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية.

أهالي مطروح ادارة المستشفيات وكيل صحة مطروح القومسيون الطبى مطروح

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