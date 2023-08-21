الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يكشف الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف للعام المالي 2023-2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الإثنين؛ المناطق المقترحة للرصف ذات الكثافة المرورية العالية والأكثر احتياجًا بمركزي ومدينتي التل الكبير والقصاصين، والجاري إدراجها في الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بالمحافظة للعام المالي 2023-2024.

وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، معاون المحافظ للتخطيط والمتابعة، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ورئيس مركز ومدينة القصاصين.

وتفقد "عصام" شارع أحمد عرابي بداية من طريق بر أيمن ترعة السويس ووصولًا لمحطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير، والذي يبلغ طوله حوالي 2.5 كيلو متر.

ووجَّه عصام بدراسة رفع كفاءة المسطح الأخضر، والذي يربط بين شارع أحمد عرابي وطريق الخدمة علاوة على بحث ودراسة رصف الشوارع الجانبية بالإنترلوك؛ وذلك بعد التأكد من ترفيق الشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتلا ذلك، تفقد طريق الكورنيش بتل البلد بداية من المركز الطبي حتى ميدان الفدائي بطول 1.7 كيلو متر.

ثم قام عصام بتفقد طريق المجزر الآلي بداية من كوبري الرشاح "مصرف الوادي" حتى طريق تل الصغير بطول حوالي 2 كيلومتر.

وفي نهاية الجولة، تفقد "عصام" منطقة شارع ترعة الصندوق التابعة لمركز ومدينة القصاصين؛ وذلك لدراسة مقترح إنشاء حديقة عامة مفتوحة؛ من أجل زيادة الرقعة الخضراء ضمن خطة المحافظة لاختيار أفضل الأماكن بكافة مراكز ومدن المحافظة لإقامة حدائق عامة.

ومن الجدير ذكره، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه مساء الأربعاء الماضي، بضرورة الدراسة الميدانية للمناطق المقترحة للرصف وذلك قبل إقرارها في الخطة الاستثمارية، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية والتي تخدم كثافات عالية من المواطنين والتجمعات السكانية؛ وذلك من أجل تسهيل وتيسير الحركة المرورية واستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وشدد على البدء الفوري برصف الطرق الرئيسية التي تربط المراكز والمدن ومن ثم الطرق الرابطة بين القرى الرئيسية والمراكز والمدن، ثم الطرق التي تربط التوابع بالقرى الرئيسية.

كما وجه بشارة بضرورة وضع اللوحات والعلامات الإرشادية على الطرق عقب الانتهاء من رصفها، مع التأكيد على عمل حواجز خرسانية على جانب الطرق والمحاور التي بها منحنيات خطرة خاصة على جوانب الترع؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية اخبار المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية تصريحات المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية من هو المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية نائب محافظ الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عفاف مصطفى عن إثارتها للجدل بسبب زيارة الزعيم: لا أسعى للترند

رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤيته للرسول في المنام

خالد محمود: العلمين لا تقل أهمية عن المدن العالمية والمهرجان أسعد الجميع

«انتي مسحورة».. تأجيل محاكمة مدرس ومخرج بتهمة استدراج فتاة بمدينة نصر

دفتر أحوال وزارة الداخلية: سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا ومصرع خُط الدقهلية

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟