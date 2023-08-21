الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تستهدف توفير 1000 كرسي متحرك,, «خُطى» مُيادرة جديدة لدعم ذوي الهمم

جريدة الدستور

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جهودها لدعم المصريين في مختلف المجالات، فبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإنسانية، انطلقت فعاليات مبادرة دعم ذوي الهمم “خُطى”، والتي تستهدف دعم ذوي الإعاقة الحركية وتوفر بعض المساعدات لهم من كراسي متحركة عادية وكهربية.

مبادرة خُطى 

وتسهدف مبادرة “خُطى” توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية حيث أقيم احتفال الإنطلاق من استاد جامعة المنوفية، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة ويتم الاستعداد لتسليم عدد 51 كرسيا متحركا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة.

حياة كريمة سند للحالات الإنسانية

لم تكن هذه المرة هي الأولى من نوعها في مساندة "حياة كريمة" للحالات الإنسانية فسبق وان قدمت الخدمات والتسهيلات للأيتام ومنها فتح حساب استثماري لكل طفل من الأطفال الأيتام لتأمين مستقبلهم كما انها لم تهمل السيدات المطلقات والارامل المعيلات فقدمت لهم المساعدات المادية والعينية كما سلمت لابنائهم من التلاميذ الأدوات المدرسية بالمجان.

وأقيم أمس، حفل إطلاق مبادرة “خُطى” حيث تم تسليم 2000 صندوق مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل مركز شبين الكوم بالمنوفية.

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مبادرة خ طى حياة كريمه خدمات إنسانية خ طى حالات الإنسانية كرسيا متحركا

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