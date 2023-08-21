الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على الباحثين عن وحدات سكنية لهم في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس  حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم في عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهم النصب والاحتيال الاستيلاء على أموالهم وحدات سكنية

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