الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. بوليسيتش ورايندرز أساسيان مع ميلان أمام بولونيا

بوليسيتش
بوليسيتش

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بولونيا مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويقود تشكيل ميلان الصفقات الجديدة حيث يبدأ أساسيًا روبن لوفتس تشيك في وسط الملعب بجوار رايندرز.

بينما يقود الهجوم رفائيل لياو، أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

التشكيل.. بوليسيتش ورايندرز أساسيان مع ميلان أمام بولونيا

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، توموري، تياو، هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش، لوفتس تشيك، رايندرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

 

بوليسيتش رايندرز ميلان بولونيا الدورى الايطالى

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