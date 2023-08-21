حفل الموسيقار عمر خيرت بالقاهرة الجديدة يرفع شعار كامل العدد

يحيي مساء غد الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا ضخما داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ويرفع حفل عمر خيرت المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء غد شعار “كامل العدد" بعد نفاد جميع تذاكر الحفل والتي طرحت للجمهور مقسمة إلى خمس فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى VIP وجاءت بمبلغ 2,250 جنيها مصريا.

الفئة الثانية Diamond وجاءت بمبلغ 1,850 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة Platinum وجاءت بمبلغ 1,450 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة Gold وجاءت بمبلغ 1,050 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة والأخيرة Silver وجاءت بمبلغ 650 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها: "ليلة القبض على فاطمة"، "خلى بالك من عقلك"، "عارفة"، "العرافة"، "العطور الساحرة"، "ضمير أبلة حكمت"، "عم أحمد"، "الخواجة عبدالقادر"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، "أطل وجه القمر"، "هويد الليل"، "جيران الهنا"، "عفوًا أيها القانون"، "مافيا"، و"فيها حاجة حلوة" وغيرها.

وكان الموسيقار عمر خيرت أحيا الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة وذلك ضمن فاعليات مهرجان العلمين “العالم علمين” وشهد الحفل اقبالا جماهيريا ضخما في ليلة استتثنائية.