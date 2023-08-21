اختتام فعاليات الأسبوع الخامس من ثقافتنا فى إجازتنا بالإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الأسبوع الخامس من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث استهلت الفعاليات بالعرض الفني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد العرجاوي ومصمم الرقصات الفنان إبراهيم عبدالمقصود ومدرب الفريق الفنان محمود علي، قدمت الفرقة من خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية والغنائية التي تعبر عن التراث والفلكلور الفلاحي منها "المولاوية حضرة، غزل فلاحي، بدوي، حصاد الرز، رقصة التنورة".

كما تضمن البرنامج الذي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضا لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني باقة من أجمل تابلوهاتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة المنيا ومنطقة الصعيد منها "الآلاتية، البنت المنياوية، الخسوف، سامر التحطيب"، إلى جانب فاصل عزف علي آلة المزمار والطبلة والدف، إضافة إلي رقصة التنورة، جاء ذلك وسط حضور جماهيري كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية.

وتواصل الفرقتان تقديم فقراتهما المتميزة اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام متتالية بالنادي الاجتماعي بمطروح.