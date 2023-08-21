محافظ بنى سويف يلتقى شباب مبادرتى "تأهيل" و"تمكين" والمجلس الاستشارى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري المتطوعين ضمن مبادرة بني سويف بشبابها، لمتابعة إنجازات ورؤى المبادرة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

واستعرض المحافظ عددا من الجهود والإنجازات التي نفذها شباب المبادرة من مبادرتي تأهيل وتمكين أو المجلس الاستشاري، والتي تضمنت نماذج الفعاليات والأنشطة والملفات النوعية بكافة قرى ومراكز المحافظة كعمل تطوعي، بجانب رصد المشكلات ومتطلبات القرى والمساهمة في حلها بالتنسيق وتحت إشراف رؤساء القرى والوحدات المحلية، بجانب مشاركات متطوعي الوحدة الاقتصادية، والتي جاءت ضمن استراتيجية المحافظة لتمكين شباب بني سويف في مختلف المجالات، من خلال العمل التطوعي.

أكد محافظ بنى سويف أهمية دور الشباب، الذي يقع على عاتقه أن يكونوا دائمًا سواعد بناء، يشارك في النهوض بوطنه، وحائط صد أمام المحبطات أو العراقيل التي تقف حاجزا دون تحقيق الآمال والطموح، مشيراً إلى أن المحافظة قد أتاحت لهم الفرصة للمشاركة الفعالة من خلال تدريبهم وتأهيلهم عبر وسائل وبرامج متعددة، ومن ثم المشاركة الجادة في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على كامل المحافظة.

استمع المحافظ إلى تساؤلات الشباب وأجاب على استفساراتهم، وطرق تذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامهم، موجها معاون المحافظ بعمل لقاءات بصفة دورية للإجابة على تساؤلات واستفساراتهم، وتذليل ما قد يواجهون من صعوبات، كما ناقش مع الشباب عددا من متطلبات القرى، واقتراحاتهم نحو حلولها وتلبيتها، مؤكدا ضرورة أن تكون الحلول والاقتراحات قابلة للتنفيذ وتتوافق مع الأوضاع الحالية، وفي الأطر القانونية.

حضر اللقاء كل من: الدكتور شريف حنفى القائم بعمل أمين عام المجلس الاستشاري، وأحمد سعد الأمين المساعد للمجلس وآية اللبان أمين المساعد لتأهيل وتمكين، وفريق العمل المشرف على تسهيل أعمال المبادرة.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف