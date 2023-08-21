إنفجارات وتحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن انفجارات وتحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم.

ويفر الآلاف من منازلهم بعد هجوم قوات الدعم السريع في مدينة بجنوب السودان، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وفر آلاف الأشخاص من منازلهم في عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان بعد الهجوم ، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول الاستيلاء على المدينة من قوات الجيش السوداني منذ يونيو، عندما دخلت الصراع الذي اندلع في أبريل بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقوات شبه العسكرية وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقال أحد سكان عاصمة الولاية، كادقلي، "الوضع سيء حقًا"وهربت العائلات من دون طعام ولا طعام ولا نقود، حتى المنظمات غير الحكومية الدولية لم تستطع إطعامهم".

وقال إن المدنيين يبحثون عن ملاذ في المدارس والمساجد في الأحياء الشرقية من كادقلي وكان البعض قد وصل مؤخرًا إلى كادقلي بعد أن فروا سابقًا من الخرطوم ، عاصمة البلاد والتي كانت مسرحًا لأشهر من القتال العنيف.

وينشط عدد من الجيوش والميليشيات في المناطق الجنوبية والغربية المضطربة في السودان، وسيثير تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

أغلقت القوات المسلحة السودانية الطرق التي تربط كادقلي والدلنج في محاولة لمنع الفارين من تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ومع ذلك، تمكنت مئات العائلات من الخروج من كادقلي في يونيو ويوليو، وتوجه الكثير منها إلى الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان المجاورة.

وفي السياق ذاته، دعت مجموعات المساعدة الطبية الحكومة السودانية إلى قطع البيروقراطية والسماح لهم بإيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى المستشفيات في البلد الذي مزقته الحرب، وفق شبكة فويس أوف أمريكا.