خالد الجندى: الإنسان كان له وجود فى عالم الذر قبل الدنيا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل وجوده في الدنيا، مضيفًا: "أوعى تفتكر إن لقاءك فى الدنيا، إنما كان فى وجود لك فعليًا فى الحياة قبل هذه الحياة، وهو عالم الذر، حيث الأرواح ولا أجساد، كل الأرواح دى غرز فيهم العقيدة، ولما جاءوا الدنيا كل هم الشيطان ينسيهم العقيدة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن وجود الإنسان كان عبارة عن أرواح وليس أجسادًا، موضحًا أن العقيدة تواجدت على عالم الذر.

وأشار إلى أن هناك انقسامًا حول بداية وجود الإنسان في عالم الذر، بين مولده مؤمنًا أو مرتًدا، ثم إيمانه أو مولده وتنتابه أفكار الردة والشرك لكنه يمضي في طريق الإيمان.

ولفت إلى أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الإخاء بين المهاجرين والأنصار كان دليلًا على هذا التلاقي.