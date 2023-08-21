الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خالد الجندى: الإنسان كان له وجود فى عالم الذر قبل الدنيا (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل وجوده في الدنيا، مضيفًا: "أوعى تفتكر إن لقاءك فى الدنيا، إنما كان فى وجود لك فعليًا فى الحياة قبل هذه الحياة، وهو عالم الذر، حيث الأرواح ولا أجساد، كل الأرواح دى غرز فيهم العقيدة، ولما جاءوا الدنيا كل هم الشيطان ينسيهم العقيدة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة  برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن وجود الإنسان كان عبارة عن أرواح وليس أجسادًا، موضحًا أن العقيدة تواجدت على عالم الذر.

وأشار إلى أن هناك انقسامًا حول بداية وجود الإنسان في عالم الذر، بين مولده مؤمنًا أو مرتًدا، ثم إيمانه أو مولده وتنتابه أفكار الردة والشرك لكنه يمضي في طريق الإيمان.

ولفت إلى أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الإخاء بين المهاجرين والأنصار كان دليلًا على هذا التلاقي.

الشيخ خالد الجندي الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

الأكثر قراءة

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

لراغبى الحجز.. موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

مأساة في العقار 22.. جريمة آخر النهار في الوراق خلفت 6 ضحايا

جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية سيلا بالفيوم (صور)

مصرع سائقة توك توك بعد اصطدامها بجرار قمامة على طريق الحجايزة بالدقهلية

أزمة الكيف.. الأرقام الرسمية تفجّر مفاجأة عن السجائر و30% زيادة فى الواردات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟