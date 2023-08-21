الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة صاحب مغسلة بطعنات بسبب تكلفة غسيل سيارة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص يُدعى" محمد أبو غزالة" يبلغ من العمر 35 عامًا، صاحب مغسلة لغسيل السيارات بشارع أوبرا بدار الرماد الجديدة، إثر مشاجرة مع سائق سيارة ميكروباص، يُدعى "عبدالله الشلقاني" بسبب تكلفة غسيل السيارة الميكروباص، الذي يقودها  الجاني مما أدى إلى نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة صاحب المغسلة 3 طعنات بالساق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين صاحب مغسله لغسيل السيارات وسائق سيارة ميكوباص  بسبب سعر تكلفة غسيل السيارة وتم استخدام الأسلحة البيضاء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم، وبمرافقة معاون مباحث القسم النقيب محمد عبد الناصر، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببن فيها والأسلحة البيضاء المستخدمة.

وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

اصابة صاحب مغسلة بطعنات تكلفة غسيل سيارة الفيوم

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