الكتيبة 101.. عمرو يوسف ينافس على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة للدراما

ينافس الفنان عمرو يوسف على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسلسل “الكتيبة 101”، في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، المقرر إقامته يوم 24 المقبل، بمدينة العلمين الجديدة.

مسلسل الكتيبة 101 آخر أعمال عمرو يوسف، وعرض في السباق الرمضاني 2023، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، نور النبوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.

وكان كشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.