الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق الإشراف الوزاري للمرور على منشآت المسح الطبي الشامل لفيروس سي يزور مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح فريق الإشراف الوزاري للمرور على منشآت محافظة مطروح المشاركة في الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس (سي) ومراكز الغسيل الكلوي من قبل فريق غرفة عمليات وزارة الصحة بحضور الدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائى والدكتورة أسماء عبد القادر مسئول الكلي بالمديرية والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات.

يأتي ذلك في إطار استكمال التعاون بين المستشفيات المشاركة مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2105) لسنة 2016 والمتضمن البدء في الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس (سي) للست فئات الأكثر عرضة للإصابة، وأيضاً موافقة الدكتور وزير الصحة والسكان على إجراء المسح للمرضى قبل إجراء التدخلات (الجراحية - غير الجراحية للفيروسات الكبدية (بي)، (سي) وفيروس العوز المناعي المكتسب (HIV).

ومن الجدير بالذكر أن فريق الإشراف يتواجد بداية من اليوم الإثنين، وحتى يوم الخميس المقبل.

 

أكثر عرضة للإصابة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية صحة مطروح قرار مجلس الوزراء محافظة مطروح

الأكثر قراءة

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

تأجيل إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد على بقضية الجوكر

لراغبى الحجز.. موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

ضبط 17 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من قيمتها بالغربية

ضبط طالبين ارتكبا فعلًا فاضحًا بشاب من ذوى الاحتياجات وصوروه بالدقهلية

نائب رئيس وزراء تتارستان: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟