فريق الإشراف الوزاري للمرور على منشآت المسح الطبي الشامل لفيروس سي يزور مطروح

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح فريق الإشراف الوزاري للمرور على منشآت محافظة مطروح المشاركة في الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس (سي) ومراكز الغسيل الكلوي من قبل فريق غرفة عمليات وزارة الصحة بحضور الدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائى والدكتورة أسماء عبد القادر مسئول الكلي بالمديرية والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات.

يأتي ذلك في إطار استكمال التعاون بين المستشفيات المشاركة مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2105) لسنة 2016 والمتضمن البدء في الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس (سي) للست فئات الأكثر عرضة للإصابة، وأيضاً موافقة الدكتور وزير الصحة والسكان على إجراء المسح للمرضى قبل إجراء التدخلات (الجراحية - غير الجراحية للفيروسات الكبدية (بي)، (سي) وفيروس العوز المناعي المكتسب (HIV).

ومن الجدير بالذكر أن فريق الإشراف يتواجد بداية من اليوم الإثنين، وحتى يوم الخميس المقبل.