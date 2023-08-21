الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع ماسون جرينوود لإكمال مسيرته خارج الفريق

ماسون جرينوود
ماسون جرينوود

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع ماسون جرينوود، بإكمال مسيرته الكروية خارج الفريق، بعد التحقيق الداخلي الخاص باتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على صديقته وشريكته.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن في فبراير 2023 عن خضوع جرينوود لتحقيق داخلي بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على صديقته، رغم اسقاط التهم عليه من قبل المحكمة ذاك الشهر.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023 ، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون..  طوال الوقت ، أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه ، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق. وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام ، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وأضاف:"بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا ، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن ماسون لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل. ومع ذلك ، وكما يقر ماسون علنًا اليوم ، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وزاد:"يدرك جميع المعنيين ، بما في ذلك ماسون ، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد. لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد ، وسنعمل الآن مع ميسون لتحقيق هذه النتيجة".

وكانت شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية قد أكدت في خبر سابق بأن مانشستر يونايتد أبلغ موظفيه قبل أسبوعين، بعودة جرينوود لصفوف الفريق، على أن يتم نشر مقطع فيديو يتم خلاله شرح القرار، لينشر النادي بيانًا ينفي فيه ذلك.

وسبق أن أكدت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية إسقاط جميع التهم التي يواجهها ماسون جرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد، والتي تتعلق بالعنف الأسري، واغتصاب صديقته السابقة.

يُذكر أن آخر مباراة رسمية شارك جرينوود فيها كانت مباراة مانشسرت يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم 22 يناير 2022.

وخرجت صديقة اللاعب بصور وتسجيل صوتي،  في شهر يناير من العام الماضي، لاعتداء اللاعب جنسيًا عليها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتم القبض على اللاعب وخضع للإجراءات القانونية خلال فترة امتدت لعام كامل، قبل أن يتم إسقاط كافة التهم عنه بشكل رسمي.

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