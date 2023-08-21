الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المجتمعات العمرانية" تقترب من الاستحواذ الكامل على أرض مثلث ماسبيرو

أبراج مثلث ماسبيرو
أبراج مثلث ماسبيرو بعد تطويرها

قال المهندس نسيم سليم، المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة أوشكت على التوصل لاتفاق نهائي مع جميع المستثمرين مالكي بعض أراضي منطقة مثلث ماسبيرو على البيع لصالح الهيئة.

وأضاف نسيم، لـ"الدستور"، أن الهيئة لم تطلب من أي من المستثمرين البيع نهائيًا، بل على العكس تمامًا جاء تطوير المنطقة لصالحهم؛ لأنه قبل عملية التطوير كان هناك شاغلون للمكان، وعندما بدأت عملية التطوير أقنعت الدولة الشاغلين بضرورة إخلاء المكان وقامت بتعويضهم.

أضاف أن أراضي منطقة مثلث ماسبيرو كلفت الدولة كثيرًا بسبب تعويض الشاغلين وتعويض أصحاب الملكيات الصغيرة وإعادة ترفيق المنطقة، وجاءت رغبة المستثمرين المالكين لنحو 3 قطع أراضي بالتخارج من المنطقة والبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب أنهم لن يستطيعوا الالتزام بالقيود المحددة فى المكان وفقًا للتخطيط الجديد للمنطقة، ففضلوا البيع.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو أنهم انتهوا من تسليم عدد كبير من العائدين لأبراج مثلث ماسبيرو وحداتهم، وفقًا للمتفق عليه معهم وأنهم يستكملون إنشاء الأبراج المخططة ضمن المرحلة الأولى لإنهاء عملية تطوير المنطقة بالكامل وفق التوقيتات المحددة.

وأكد سليم أن هناك متابعة دورية مستمرة من قبل قيادات هيئة المجتمعات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، فيما يخص تسكين العائدين من ناحية، واستكمال تنفيذ الأبراج المتبقية من ناحية أخرى، وأن العمل مستمر على قدم وساق ولا توجد أي معوقات بفضل المتابعة المستمرة من قبل القيادات.

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