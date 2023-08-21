الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسبوع "أهل مصر".. متحف شرم الشيخ يستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ

استقبل المتحف الفرعوني بمدينة شرم الشيخ، الإثنين، 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية في انطلاق مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والذي يستمر حتى 28 أغسطس الحالي.

بدأت أولى الزيارات التثقيفية بتفقد أروقة المتحف الذي تضم جدرانه ملامح من الحياة فى مصر القديمة، وأهمية نهر النيل في حياة المصريين على مر العصور، وكذلك مراكب الشمس المسئولة عن نقل الملوك من عالم الدنيا للآخرة، وفي قاعة محاكاة المقبرة تعرف الأطفال على طقوس التحنيط لدى المصريين التى تتضمن الأوانى الكانوبية وتماثيل الأوشابتي المسؤولة عن الخدمة في العالم الآخر، وتمثال أنوبيس وحلي المومياوات زرقاء اللون تأثرًا بلون النيل والسماء.

وفي المساء يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ الأطفال لبدء فعاليات المشروع من ورش فنية وثقافية وحرفية، وعدة ورش مختلفة في فنون الأداء.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية،  تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واعٍ يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

متحف شرم الشيخ

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
أطفال المحافظات الحدودية اسبوع أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المخرج هشام عطوة

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