الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: أنباء عن وقوع ضحايا في انفجار هز العاصمة الأفغانية

مطار كابول
مطار كابول

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجار في العاصمة “كابول” وأنباء عن وقوع ضحايا، وفقًا لقتاة العربية الإخبارية. 

وفي سياق متصل، قال مسؤولون اليوم، إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث مروري في إقليم غزنة بأفغانستان.

ومساء الأحد ، وقع حادث تصادم مأساوي بين سيارتين على الطريقين السريعين بين غزنة وباميان داخل منطقة كاراباخ بإقليم غزنة. وأدى الحادث إلى فقدان حياة أحد المسافرين وإصابة 11 آخرين.

وبحسب المتحدث باسم شرطة المحافظة، أبو خالد سرهادي ، فإن من بين المصابين ، بعضهم في حالة حرجة حاليًا. من ناحية أخرى ، تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج.

اعلام افغانية أفغانستان العاصمة كابول وقوع ضحايا

الأكثر قراءة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

الأهلى ينهى إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

سقط على الرصيف.. مصرع طفل أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالفيوم

مشاهد خارجه وجنون العظمه.. أسرار جديدة عن انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

مصادر بالأنفاق: ترسية مشروع ترام أبوقير خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟