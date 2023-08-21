تقارير: أنباء عن وقوع ضحايا في انفجار هز العاصمة الأفغانية

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجار في العاصمة “كابول” وأنباء عن وقوع ضحايا، وفقًا لقتاة العربية الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون اليوم، إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث مروري في إقليم غزنة بأفغانستان.

ومساء الأحد ، وقع حادث تصادم مأساوي بين سيارتين على الطريقين السريعين بين غزنة وباميان داخل منطقة كاراباخ بإقليم غزنة. وأدى الحادث إلى فقدان حياة أحد المسافرين وإصابة 11 آخرين.

وبحسب المتحدث باسم شرطة المحافظة، أبو خالد سرهادي ، فإن من بين المصابين ، بعضهم في حالة حرجة حاليًا. من ناحية أخرى ، تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج.