الرئيس التركي يلتقي بوتين في الهند سبتمبر المقبل

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن توقعاته حول لقاء يجمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه في سبتمبر المقبل.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في سبتمبر".

وأشار الرئيس التركي إلي أنه في حالة وجدت فرصة خلال الاجتماع، فمن المتوقع أن سلتقي مع بوتين وجها لوجه وأتحدث معه.

وأوضح أردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد يزور روسيا في المستقبل القريب لبحث صفقة الحبوب.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية "وزير الخارجية قد يسافر قريبا إلى روسيا، من المهم جدا أن تتم مناقشة ملف صفقة الحبوب وجها لوجه، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نتائج مثمرة.

كما أعرب أردوغان عن أمله في أن يوافق بوتين وزيلينسكي على وساطة تركية لحل الوضع في أوكرانيا.

روسيا: هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي

وفي وقت سابق من اليوم، شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي.

وتابع أن ما يجري هو نزاع وجودي بالنسبة لروسيا وليس لديها خيار آخر سوى تدمير نظام كييف الإرهابي والمعادي حسب وصفه.

بينما قال وزيرُ الخارجيةِ الروسي سيرغي لافروف إنه لا أفق للحوارِ بين روسيا و والغرب بشأن أوكرانيا، وأن تلك الدعواتِ الزائفةِ للحوار إنما تهدف لإعطاء نفس لنظام كييف.

وفي حديثه عن التهديدات المحدقة بروسيا قال لافروف إن الردع النووي هو الرد الروسي الوحيد المحتمل على التهديداتٍ الخارجية الخطيرة لأمن البلاد، مشددا على التزام موسكو الكامل بمبدأ، أن نشوب حرب نووية أمر غير مقبول.

ميدانيا أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى مقر العملية العسكرية الخاصة في روستوف على الدون، وتفقدَ مقراتِ قيادةِ القوات الروسية على محور خيرسون وفي جمهورية لوغانسك.

وعقد اجتماعًا مع كبار المسئولين العسكريين بمقر العملية العسكرية الخاصة.