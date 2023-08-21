الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينهى إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

اقتربت أزمة أحمد قندوسي، لاعب نادي الأهلي، من الانتهاء خلال الساعات المقبلة، إذ وافق اللاعب على الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد إقناعه بذلك من قبل مسئولي الإدارة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن قندوسي بات قريبًا من الرحيل معارًا إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم، مع مشاركة الأهلي في تسديد راتب اللاعب السنوي، الذي تم الاتفاق عليه بأن يكون 450 ألف دولار سنويًا.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي عرضت على مسئولي سيراميكا كليوباترا تحمل 25% من قيمة راتب اللاعب، بينما يرغب سيراميكا في زيادة نسبة تحمل الأهلي للراتب بنسبة تصل إلى النصف.

وأشار المصدر إلى أن أحمد قندوسي طلب الحصول على مرتبه كاملًا دون النظر إلى الفريق المنتقل إليه، وعرض الأهلي دفع 25% من قيمة الراتب.

ويضم الأهلي في صفوفه رضا سليم، قادمًا من المغرب، بالإضافة إلى المالي يانج، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والتونسي علي معلول، بالإضافة إلى كريستو تحت السن، ويحتاج الأهلي لخروج قندوسي من أجل إيجاد مكان شاغر للمحترف الأجنبي الخامس.

وشارك قندوسي منذ انتقاله للأهلي بداية من يناير الماضي في 21 مباراة وأحرز هدفين وصنع ثلاثة أهداف وكان هدفه في المصري البورسعيدي بدور الثمانية لكأس مصر آخر أهدافه مع الفريق.

إدارة الأهلي أحمد القندوسي التونسي علي معلول السوبر المصرى كريستو سيراميكا كليوباترا

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