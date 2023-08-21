الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ليفربول يتحرك لضم كالفين فيليبس من السيتي

كالفن فيليبس
كالفن فيليبس

أوضحت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن ليفربول الإنجليزي يفكر في ضم لاعب وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس هذا الصيف.

وكان الريدز يحتاج لدعم وسط ملعبه بلاعب ثالث بعد ضم دومنيك سوبوسلاي وماك أليستر، حيث رفض الثنائي موسيس كايسيدو وروميو لافيا الانضمام لهما وانضموا لتشيلسي.

وقالت إذاعة “تاك سبورت” اليوم، إن ليفربول يفكر في التحرك لضم كالفن فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، اللاعب كان يسعى للاستمرار والقتال من أجل المشاركة، لكن ليفربول يفكر في استكشاف وجهة نظر اللاعب وإضافته لقائمتهم القصيرة.

وكان صاحب الـ 27 عامًا انضم الصيف الماضي للسيتي قادمًا من ليدز يونايتد في صفقة قدرت بـ 45 مليون جنيه إسترليني.

وشارك فيليبس في 21 لقاء فقط مع السيتي، وسط عدم أخذه فرصة كاملة في وجود كتيبة وسط الملعب بجانب التعاقد مع كوفاسيتش.

ليفربول مانشستر سيتى ليفربول الإنجليزي كالفين فيليبس فيليبس

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