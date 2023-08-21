الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نورا ناجي في ضيافة مركز اللغة والثقافة بجامعة القاهرة.. الخميس

نورا ناجي
نورا ناجي

 يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، الكاتبة الروائية نورا ناجي الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام 2023، والحديث عن تجربتها المتميزة في "لقاء الخميس"، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، بمقر المركز في 1 ش الشهيد عبد الهادي صلاح - الجيزة - بجوار السفارة السعودية، على أن يدير الحوار الأستاذة مريم أشرف طاهر المدرس المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها.

وحصدت نورا ناجي جائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وتتجاوز حكايات المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهي تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

في فقرات موجزة مكثفة تنقل نورا ناجي عالم أبطالها بدقائقه وتفاصيله، وفي هذہ المجموعة ستقرأ نفسك وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن، وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذہ الأشياء قد جرت تحت سَمعك وبصرك!

أما عن نورا ناجي؛ فهي كاتبة وروائية مصرية ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 10 فبراير لعام 1987، وتخرجت من قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة عام 2008، ثم عملت كمديرة تحرير لموقع نواعم، وهي عضو باتحاد كتاب مصر، ولديها طفلة واحدة تدعى فاتيما.

وبدأت نورا ناجي الكتابة منذ عدة سنوات، أنتجت خلالهم عدة أعمال أدبية متنوعة بين القصة والرواية والكتب، كما سبق ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة للأدباء الشباب في دورتها الرابعة عشرة لعام 2018، وحصلت على جائزة يحيى حقي للرواية عام 2021، عن روايتها "أطياف كاميليا" مناصفة مع الروائي المصري عمرو عزت محمود عن روايته "الغرفة 304".

اتحاد كتاب مصر الروائية نورا ناجي الشروق للنشر والتوزيع الشروق للنشر القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الكاتبة الروائية نورا ناجي جائزة الدولة التشجيعية كلية الفنون الجميلة مثل الأفلام الساذجة

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