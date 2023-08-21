القتلة وتميمة جيفارا.. تعرف على أبرز إصدارات هيئة الكتاب خلال الشهور الماضية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، وعلى مدار الشهور الماضية، عدد من الإصدارات بجميع سلاسلها المختلفة.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي أبرز الإصدارات الخاصة بهيئة الكتاب خلال الفترة الماضية:

كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن، والجزئين الرابع والخامس من موسوعة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان» للدكتور محمد الباز وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، و كتاب «الرواية العربية دراسة نقدية إيكولوجية» للدكتور محمد عبد الله سرحان.

وكذلك كتاب بعنوان «مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، وكتاب «الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبد الحليم عطية، وكتاب «المرأة في مصر.. في العصر البيزنطي (284- 641م)» للدكتورة هويدا سيد علي، وكتاب «شربل داغر.. العولمة والنص» من تأليف الدكتورة نيلة أبي نادر.

كما تم إصدار كتاب «إيزيس وشهرزاد.. حديث السحر والشعر» للدكتورة جيهان زكي، وكتاب «التفتيش المالي والإداري في عصر سلاطين المماليك البحرية 648- 784هـ/ 1250- 1382م» من تأليف إجلال علي سرور، وتقديم الدكتورة زبيدة محمد عطا، وكتاب «الاستثمار في المعرفة.. مدخل للتنمية المستدامة» للدكتور محمد خليل محمود، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وكتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق.