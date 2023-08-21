خبيرة اقتصادية: بعض الدول لا يعتمد على الشركات الناشئة

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الشركات الناشئة تهتم بتواجدها في المنظومة الاقتصادية المصرية بعمق، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة تغطي 14 قطاعًا ولكن أكثرها شهرة هي قطاعات الخدمات الإلكترونية والرقمنة، لافتة الانتباه إلى أن القائمين على الشركات الناشئة يكونون شبابًا ولديهم أفكار متطورة لتقديم خدماتهم.

وأضافت رمسيس خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركات الناشئة لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ولكنها تحتاج إلى فكرة البداية ورؤوس أموال محدودة، لافتة الانتباه إلى أن الشركات الناشئة توفر فرص عمل وتدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة للدولة المصرية.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن بعض الدول لا تعتمد على الشركات العملاقة وتعتمد على الشركات الناشئة، وتقيدها في أسواق المال العالمية، لافتة الانتباه إلى أن مصر لديها اهتمامًا بالشركات الناشئة، منوهة بأن استثمارات الشركات الناشئة في مصر زادت بنسبة 116% بما قيمته نحو 800 مليون دولار، مشيرة إلى أن اتجاه الشباب نحو إنشاء الشركات الناشئة اتجاه سليم ويتم دعمهم من خلال الهيئة العامة للاستثمار.